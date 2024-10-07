Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, заявил в интервью испанскому изданию 20 Minutos, что без западной поддержки конфликт на Украине мог бы прекратиться всего за 15 дней, дав возможность Владимиру Путину достичь своих целей.

Он отметил, что, хотя многие стремятся к скорейшему окончанию войны, необходимо учитывать последствия такого исхода для украинского народа и безопасности в Европе.

Боррель подчеркнул, что стабильность европейских стран зависит от результата этого конфликта.

«Если мы перестанем оказывать помощь Украине, война завершится через 15 дней, и Путин достигнет желаемого», — заявил он.

Также в беседе Боррель упомянул действия Израиля, указав на то, что в секторе Газа игнорируются нормы международного гуманитарного права.

Он выразил опасение, что эскалация конфликта в регионе станет негативным событием как для Европы, так и для всего мира.

Ранее сообщалось, что Россия рискует лишиться прав как участник КЗХО из-за провокации Украины.