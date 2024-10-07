Минобороны: Россия рискует лишиться прав как участник КЗХО из-за провокации Украины

«Ожидается, что на основе аналогии с расследованием по сирийскому военному-химическому делу будет вынесено решение о лишении России прав как государства-участника Конвенции, что повлечет за собой утрату голосового права и возможности занять должности в исполнительных органах», — добавил Кириллов.