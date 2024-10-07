Минобороны: Россия рискует лишиться прав как участник КЗХО из-за провокации Украины
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Как заявил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, после инцидента с использованием химических веществ, организованного Киевом, может быть принято решение о лишении России прав в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), сообщило РИА Новости.
Кириллов отметил в понедельник, 7 октября, что, согласно данным Минобороны РФ, Украина планирует провокацию с целью выставить Россию виновной в использовании отравляющих веществ во время специальной военной операции.
«Ожидается, что на основе аналогии с расследованием по сирийскому военному-химическому делу будет вынесено решение о лишении России прав как государства-участника Конвенции, что повлечет за собой утрату голосового права и возможности занять должности в исполнительных органах», — добавил Кириллов.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила Гродовку в ДНР.