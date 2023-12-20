Боррель: Евросоюз внесет свой вклад в военную операцию США в Красном море

В Евросоюзе положительно отозвались о планах Америки провести военную операцию на просторах Красного моря.

Жозеп Боррель в соцсетях подтвердил, что операция, которую штаты назвали Prosperity Guardian, будет поддержана со стороны Евросоюза. Как уточнил политик, это докажут своей операцией Atalanta.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. <...> государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity», — заявил Боррель.

Напомним, Америка хочет создать безопасный коридор для судов в Красном море, преимущественно для коммерческого транспорта. Такую идею поддержали уже пять союзников страны. Это значит, что США усиливают свое присутствие и военно-морскую группу на водном пространстве. Защитят таким образом и Аденский залив. Основной целью Пентагона стала борьба с хуситами. Там отметили, что операция объединит многие страны.