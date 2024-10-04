Боррель: мир беспокоит интенсивность реакции Израиля на действия Ирана

В интервью радиостанции Onda Cero Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, отметил , что международное сообщество испытывает значительное беспокойство по поводу интенсивности реакции Израиля на действия Ирана.

«Политика Ирана в области эскалации неправомерна, поскольку Израиль очевидно имеет явное стратегическое преимущество, у него такая поддержка, что на каждое его действие следует значительно более мощный ответ. В настоящий момент нас тревожит, насколько интенсивной может оказаться реакция Израиля», — подчеркнул он.

1 октября Иран, впервые за свою историю, запустил массированный ракетный удар по Израилю, объяснив это самозащитой.

Израильские военные сообщили о запуске около 180 баллистических ракет, большинство из которых было перехвачено.

По официальным данным, среди граждан Израиля не было жертв, однако некоторые СМИ сообщают о гибели одного палестинца из сектора Газа на Западном берегу.

Иран утверждает, что ракетные удары поразили израильские военные объекты, но Израиль называет ущерб «незначительным» и обещает ответные действия, в то время как США готовы поддержать своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что погибшего генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте.