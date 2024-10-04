AFP: погибшего генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте

Генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллу захоронили в тайном месте, сообщило AFP со ссылкой на источники, близкие к группировке.

Отмечается, что эта мера является временно. Тело Насруллы будет находиться в тайном месте до тех пор, пока в Ливане не появится возможность организовать публичные похороны. Пока, уточнил источник, проведение похоронных мероприятий исключено из-за обстрелов со стороны Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября нанесла удар по Бейруту, в результате которого был убит генсек «Хезболлы».

Израиль в начале октябре объявил о проведении сухопутной операции в южной части Ливана, связанную с выполнением задач по защите своих граждан и предоставлении им возможности вернуться в свои дома.

На границе Израиля и Ливана продолжаются ожесточенные бои между «Хезболлой» и ЦАХАЛ. К атакам на Израиль присоединился и Иран, который 2 октября нанес удар баллистическими ракетами по территории еврейского государства.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы».