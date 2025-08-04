Боррель обвинил Венгрию в блокировке военной помощи Украине от Евросоюза

Действия правительства Венгрии привели к тому, что оказалась заблокированной вся военная помощь Украине со стороны Евросоюза. Такое заявление сделал Жозеп Боррель — бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам. Его точку зрения привел портал EUobserver.

По словам экс-дипломата, никакой военной помощи от ЕС Украине не поступало с тех пор, как он покинул свой пост.

«Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента», — указал он.

Боррель добавил, что из-за венгерских действий весь ЕС попал в тупик, поскольку Будапешт может не дать продлить антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и ФРГ приостанавливают миллиардную помощь Украине из-за реформ НАБУ. Ситуация усугубляется и обвинениями в коррупции внутри окружения Зеленского, которые долгое время замалчивались украинскими государственными СМИ.