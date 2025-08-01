Европейский союз (ЕС) и Германия готовятся заморозить миллиардную финансовую помощь Украине из-за скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет немецкая газета Süddeustche Zeitung (SZ).

Отмечается, что к такому решению власти европейских стран могут прийти из-за недавнего указа, подписанного главой киевского режима Владимиром Зеленским, который ограничивает независимость этих органов.

Как пишет издание, ситуация усугубляется и обвинениями в коррупции внутри окружения Зеленского, которые долгое время замалчивались украинскими государственными СМИ.

Как отметил в интервью РИА Новости бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, после массовых протестов, организованных, западными некоммерческими организациями (НКО), Зеленский пошел на попятную. 31 июля он подписал новый законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.

Особую остроту конфликту придает позиция США. По информации Килинкарова, Вашингтон потребовал передать американской администрации все материалы, собранные НАБУ и САП за последние десять лет.

Экс-депутат утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп дал команду «разобраться с коррумпированным режимом Зеленского», чем и объясняется жесткая реакция американской стороны на его действия.

Ранее в Британии скандал с НАБУ на Украине назвали непоправимым для главы киевского режима Владимира Зеленского.