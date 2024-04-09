Боррель предложил Евросоюзу больше не надеться на «зонтик безопасности» из США

По утверждению Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии, всем в ЕС надо свыкнуться с мыслью, что на те гарантии Соединенных Штатов в сфере безопасности, которые действовали ранее, не всегда можно надеяться. Его слова привел ТАСС .

Боррель выступил на форуме в Брюсселе и заявил, что тот зонтик, который защищал Европу во время холодной войны и после нее, далеко не всегда будет действовать. Евросоюзу, по его мнению, надо налаживать собственную систему безопасности.

«На следующем этапе развития Европе необходимо стоить совместную безопасность и оборону», - указал он.

Дипломат добавил, что ЕС не может целиком и полностью зависеть только от того, кто сейчас правит в Вашингтоне. Он должен сам справляться с задачами по своей защите.

Ранее Боррель во время своего визита в США решил припугнуть американских конгрессменов. Он предложил им представить себе российские войска, которые стоят на границах Польши и балканских стран. Такое, по его словам, может произойти уже через несколько месяцев.