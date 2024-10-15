Боррель: Россию невозможно вынудить заключить перемирие военным путем

Вынудить Россию заключить перемирие военным путем вряд ли получится. Такое мнение высказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он заявил о необходимости усилить санкционное давление на Москву и продолжить оказывать военную помощь Украине. Также Боррель призвал «не путать мир на Украине с капитуляцией» Киева.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров, но это выглядит как очень отдаленная перспектива», — сказал Боррель.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС отметил высокую эффективность действий России по преодолению санкционного давления.

Ранее сообщалось о том, что 1,5 млн руб. могут получить пострадавшие из-за атак ВСУ жители Курской области.