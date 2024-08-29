Боррель: вопрос о снятии с Киева ограничений на удары оружием из ЕС не решен

Страны Европейского союза не смогли договориться, снимать ли с Киева ограничения на удары оружием из Европы по территории России, сообщило РИА Новости.

В ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Брюссели однозначное решение по вопросу о снятии ограничений с Украины на удары европейским оружием по территории РФ не было принято.

Более того, некоторые страны вообще отказались поставлять оружие Киеву, подчеркнул Боррель.

Зампред Еврокомиссии отметил, что решение о снятии ограничений остается за каждой отдельной страной. К единому европейскому решению участники встречи не пришли.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отменили запрет на использование истребителей F-16 для Украины.