Вооруженные силы Нидерландов отменили запрет на использование украинской армией истребителей F-16. Отмечается, что их применение разрешено даже над территорией России. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил портал «Регнум» со ссылкой на главу военного ведомства королевства Онно Эйхельсхейм.

Представитель ВС Нидерландов заявил, что они никак не будут контролировать использование и дальность применения истребителей, если украинская сторона примет во внимание законы войны.

В начале июля власти упомянутого государства заявили, что готовы предоставить в пользование ВСУ 24 самолета F-16. Схожие предложения внес и глава МИД Дании в мае этого года. При этом правительство Бельгии ограничило использование своей военной техники за границами Украины.

Ранее сообщалось о том, что российские ПВО ликвидировали дрон ВСУ под Воронежем.