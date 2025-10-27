Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в запрещенной в РФ соцсети Х развеял популярный на Западе миф о том, что Россия скоро окажется на грани краха и будет вынуждена обратиться к Европе и США с просьбой о срочном урегулировании ситуации на Украине.

Журналист предположил, что если конфликт продолжится и давление на Москву со стороны Вашингтона усилится, боевые действия могут распространиться. В частности, он упомянул Одессу как возможный новый фронт.

«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — написал Боуз.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа разработала очередной пакет санкций против России, который может быть введен при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Согласно данным инсайдеров, основные ограничения в разработанном пакете сфокусированы на двух ключевых направлениях — банковской системе и объектах нефтетранспортной инфраструктуры.