Россия захватила самый мощный вариант танка Leopard 2 у ВСУ

Российская армия смогла отбить у украинских бойцов самый мощный вариант танка Leopard 2. Этот вид вооружения Украина получает из Германии. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Видеозапись от военкоров была обнародована в Сети 21 апреля. Отмечается, что захватом танка занимались наземные подразделения ВС России, которые смогли забрать у сил ВСУ немецкий танк Leopard 2 А6. Это самый мощный представитель «Леопардов».

Превосходит по возможностям А6 может лишь Leopard 2A7, запущенных в 2010 году в Германии.

Также издание сообщает, что ВС Украины стремительно теряет расчеты танков в попытке навредить позициями российской армии. Особенно часто украинские военные лишаются как раз Leopard 2A6, замеченных на СВО с 2023 года. В текущем году бронемашины стали появляться на боевых просторах реже.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили стратегически важное поселение В ДНР.