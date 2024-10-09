Брайен: Зеленский отменил «мирный саммит» из-за нежелания лидеров приезжать
Раскрыта причина отмены саммита по Украине Зеленским
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отмене «мирного саммита» по Украине, который должен был пройти в ноябре, из-за нежелания лидеров западных стран приезжать на него. Так считает экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен, пишет Weapons and Strategy.
Эксперт подчеркнул, что украинский лидер уже давно дал понять, что не собирается вести переговоры с российской стороной.
По мнению Брайена, любые уступки со стороны Киева в пользу Москвы могут иметь серьезные последствия для Зеленского. Бывший советник замглавы Минобороны США считает, что украинский лидер рассчитывает на поддержку «элитных бригад», но в то же время сталкивается с проблемами в рядах ВСУ.
В июне 2023 года в швейцарском Бюргенштоке прошел первый «мирный саммит» по Украине, организованный Зеленским. В нем приняли участие представители 90 государств. Российскую сторону на это мероприятие не пригласили.
Ранее стало известно, что в Германии отменили заседание в формате Рамштайн на высшем уровне.