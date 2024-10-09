Заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено

Заседание в формате Рамштайн, которое должно было состояться 12 октября в Германии, отложено на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО сообщила украинская служба радиостанции «Радио Свобода»*.

Отмечается, что новая дата встречи будет определена позже. Возможной причиной такого решения может послужить отсутствие президента США Джо Байдена на мероприятии. Американский лидер отложил поездку в Европу из-за приближения урагана «Милтон».

Заседание в формате Рамштайн представляет собой встречу министров обороны стран НАТО, поддерживающих Украину. Название формата происходит от города Рамштайн в Германии, где проходят эти встречи.

Основная цель заседаний — координация военной помощи Украине, обсуждение стратегий и планов на будущее, а также обмен информацией о текущей ситуации на фронте. Участниками заседаний являются представители различных стран, включая США, страны Европейского Союза (ЕС) и другие.

Ранее CNN сообщило, что главнокомандующий НАТО Кристофер Каволи составил перечень вооружений для Украины.

*Минюстом РФ внесена в список иностранных агентов и реестр нежелательных организаций.