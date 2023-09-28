Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на восстановление энергосистем страны требуется еще несколько миллионов долларов. По его словам, в результате инфраструктура будет даже лучше, чем до ударов по ней.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий прокомментировал высказывание украинского чиновника, отметив что тот приукрашивает действительность. Компоненты, которые выпускались только в СССР и в РФ, можно найти, но вот их качество — вопрос отдельный.

«Восстановить энергосистему без помощи России реально, если это будет списанное или бракованное оборудование. Еще вариант — китайские ингредиенты, но не думаю, что КНР поможет чем-то качественным при всем отсутствии желания», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При таком положении вещей мечты Киева о более современной и технологичной системе разбиваются о суровую реальность. При этом еще и остается проблема качества тех самых комплектующих, которые могут использоваться при ремонте. Из-за них прежних нагрузок электросети страны попросту не вынесут.

«Я думаю, со стороны Запада будет предпринят вид помощи, собственно, которую можно сравнить разве что с медвежьей услугой, как это делается во всем остальном: от военной помощи до кредитов финансовых», — подытожил эксперт.

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