Брат Карапетяна уверен, что предпринимателя задержат в Ереване

По словам Карена, Самвел сейчас находится дома, однако, уверен родственник, в скором времени за ним придут.

Во вторник, 17 июня, МВД Армении сообщило о проведении оперативных мероприятий в доме бизнесмена. Известно, что некоторые люди, связанные с Карапетяном, были доставлены в полицию.

Преследование Карапетяна, компании которого владеют крупными торговыми центрами, в том числе в Москве, началось после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви (АПЦ) на фоне нападок со стороны властей республики, в том числе премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее представители церкви критиковали Пашиняна, в том числе из-за решения передать Азербайджану четыре села, расположенных на границе.

Как отметил сам Карапетян, он будет «бороться всеми силами за святыни армянского народа», чтобы с ним не случилось. В самой АПЦ обыски у бизнесмена назвали незаконными и призвали немедленно прекратить их.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России призвала не выдергивать из контекста слова помощника президента РФ Владимира Мединского о Нагорном Карабахе.