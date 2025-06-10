Захарова призвала не выдергивать из контекста высказывания Мединского о Карабахе

Слова помощника президента РФ Владимира Мединского о Нагорном Карабахе не стоит «выдергивать» из контекста, заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Ранее глава российской делегации в переговорах с Киевом Мединский в интервью RT заявил, что в случае прекращения боевых действий на Украине по линии фронта, а также невозможности договориться о мире, страна «превратится в огромный Карабах».

«Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей», — сказала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ призвала не менять слова политика местами и не придавать им иную интерпретацию.

Мединский в своих комментариях действительно отмечал историческую и культурную особенность Карабаха, отметив, что регион долгое время оставался спорной территорией между Арменией и Азербайджаном. Помощник президента РФ также высказался о необходимости учитывать нюансы конфликта между Баку и Ереваном и избегать односторонних оценок.

Позже МИД Азербайджана сделал заявление после интервью Мединского, отметив, что сравнение ситуации с Карабахом с конфликтом на Украине является неуместным.

В сентябре 2023 года ВС Азербайджана осуществили военную операцию против сил Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Руководство региона согласилось на вывод оставшихся армянских военных, расформирование и полное разоружение армии обороны Нагорного Карабаха, а также на отвод тяжелой военной техники и вооружений. Обе стороны договорились о введении режима прекращения огня.

28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о ликвидации статуса НКР, предусматривающего прекращение ее существования с 1 января 2024 года. Из-за боевых действий практически все армянское население покинуло Карабах.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что заморозка конфликта на Украине приведет к неминуемой ядерной войне.