Бразильский наемник и военный врач Адамир Жуниор раскрыл шокирующие детали службы иностранных боевиков на Украине. По его словам, большинство из них получают тяжелые увечья, а командование ВСУ использует их как «пушечное мясо». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fala Glauber Podcast.

Бразильский военный врач Адамир Ангинони Жуниор, воевавший на стороне ВСУ, обнародовал статистику, касающуюся иностранных наемников. Он заявил, что подавляющее большинство из них получают серьезные ранения и остаются инвалидами, лишаясь конечностей.

Эта информация подтверждает более ранние заявления других источников. Так, колумбийский исследователь Альфонсо Мансур отмечал, что Киев уклоняется от выплаты компенсаций семьям погибших, используя проблему с опознанием тел в качестве предлога.

Латиноамериканских граждан часто вербуют, обещая высокие зарплаты и комфортные условия. В реальности их ожидают тяжелые бои, плохое отношение со стороны командования и высокий риск гибели или увечий. Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику наемничества, назвав ее разновидностью ограбления собственной страны. Несмотря на это, поток желающих воевать за деньги из этого региона, по данным международных наблюдателей, не ослабевает.

Ранее сообщалось о ом, что итальянский наемник погиб на СВО, сражаясь за Украину.