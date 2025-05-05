Трамп заявил о планах совместно с Эрдоганом завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг конфликта между Россией и Украиной, выразив намерение совместно добиваться его завершения.

Бывший американский президент Дональд Трамп в соцсетях сообщил, что провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация между Россией и Украиной. По словам Трампа, они с турецким лидером согласились сотрудничать в поисках выхода из текущего кризиса.

Он подчеркнул, что намерен вместе с Эрдоганом работать над прекращением боевых действий, назвав происходящее конфликтом, который «нелеп, но представляет серьёзную угрозу».

Кроме того, Трамп рассказал, что Эрдоган пригласил его с визитом в Турцию, а сам, в свою очередь, предложил турецкому лидеру приехать в Вашингтон. Он также отметил, что ранее у них были хорошие личные отношения.

Анкара пока не прокомментировала заявление. Ранее Эрдоган не раз выступал за роль Турции как посредника в мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее Захарова напомнила Трампу, что Рузвельт сказал о роли СССР в победе над Германией.