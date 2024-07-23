Британия грозится увеличением «смертоносности» своей армии

Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин, заявил, что к 2027 году смертоносная мощь британской армии будет увеличена вдвое, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

При этом Радакин отверг идею введения всеобщей воинской повинности и альтернативной гражданской службы для молодежи, которую предлагал бывший британский премьер-министр Риши Сунак в случае победы партии консерваторов на выборах. Согласно его плану, у молодых людей был бы выбор, отслужить в британской армии год или отработать в волонтерских структурах в течение суммарно 25 дней.

Несмотря на амбициозный план увеличить вдвое мощь армии за три года, глава штаба обороны Великобритании посетовал на трудности в финансировании армии, а также на нехватку людей, оборудования и передовых технологий.

В сообщении подчеркивается, что Радакин заявил о сосредоточении сил британской армии на увеличении вдвое боевой мощи сухопутных войск к 2027 году при отказе от введения всеобщей воинской повинности.

Ранее сообщалось, что Британия, Франция и Германия объединятся для разработки нового оружия.