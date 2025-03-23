Британия хочет отправить беженцев в балканские страны

Власти Великобритании рассматривает возможность отправки в Балканские страны мигрантов, которым не было предоставлено убежище, сообщает газета Times.

Беженцы могут быть отправлены в Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию.

Отправка просителей убежища в Руанду исключена, несмотря на то, что прежнее правительство Британии разрабатывало план по депортации в африканскую страну нелегальных мигрантов.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заинтересован в сотрудничестве с другими европейскими странами, власти которых планируют открыть миграционные центры в третьих странах.

За каждого отправленного мигранта Лондон будет платить принимающей стороне.

Ранее в Британии рассказали, сможет ли Украина получить обещанную помощь Стармера.