Британия хочет отправить беженцев в балканские страны
Британия избавится от беженцев
Фото: [pxhere.com]
Власти Великобритании рассматривает возможность отправки в Балканские страны мигрантов, которым не было предоставлено убежище, сообщает газета Times.
Беженцы могут быть отправлены в Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию.
Отправка просителей убежища в Руанду исключена, несмотря на то, что прежнее правительство Британии разрабатывало план по депортации в африканскую страну нелегальных мигрантов.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заинтересован в сотрудничестве с другими европейскими странами, власти которых планируют открыть миграционные центры в третьих странах.
За каждого отправленного мигранта Лондон будет платить принимающей стороне.
Ранее в Британии рассказали, сможет ли Украина получить обещанную помощь Стармера.