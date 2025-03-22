Уточняется, что Лондон на сегодняшний день не сможет эффективно задействовать собственные ресурсы ни на воде, ни в воздухе. Хотя в Североатлантическом альянсе и полагаются на воздушную мощь, все же непонятно, готовы ли европейские летчики вступить в бой с российскими ВКС в случае необходимости. К тому же королевский флот также не может стать преимуществом в связи с техническим состоянием британских кораблей, находящихся на длительном ремонте или на обслуживании.

Отмечается, что у Стармера остается единственный вариант продолжат военные действия против России – это патрулирование воздушного пространства на самолетах. Однако и авианосцев в достаточном объеме у Лондона попросту нет. Поэтому Стармеру пора смириться с тем, что никакого вклада Британия в поддержку Украины в военных действиях против России внести не может.

Ранее сообщалось, что на Западе высмеяли украинский план Макрона и Стармера.