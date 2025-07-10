Британия и Франция углубят ядерное сотрудничество в Европе

Согласно заявлению британского правительства, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон 10 июля намерены заключить соглашение об укреплении двустороннего ядерного сотрудничества. Великобритания и Франция, как единственные ядерные державы Европы, предпримут важный шаг.

Ожидается декларация, впервые определяющая средства сдерживания обеих стран как независимые, но способные к «координации». Правительство Британии подчеркнуло, что серьезные угрозы европейской безопасности вызовут совместный ответ Лондона и Парижа.

Таким образом, потенциальный агрессор, представляющий угрозу жизненно важным интересам Великобритании или Франции, столкнется с мощью объединенных ядерных сил обеих стран. Кроме того, страны намерены расширить сотрудничество в области ядерных исследований, совместно работая над поддержанием международной системы нераспространения ядерного оружия.

В планах сторон — наращивание производства крылатых ракет Storm Shadow (французский аналог — SCALP) и модернизация соответствующих производственных линий. Параллельно Франция и Великобритания запустят следующий этап совместного проекта по разработке противокорабельных и дальнобойных ракет нового поколения, призванных заменить Storm Shadow.

Декларация, названная британским правительством «Ланкастер-хаус 2.0» (обновленное соглашение 2010 года), предусматривает партнерство в сфере разработки передовых радиочастотных вооружений, включая микроволновое оружие и средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для противодействия беспилотникам и ракетам.

Обе страны стремятся использовать возможности искусственного интеллекта для создания алгоритмов, обеспечивающих синхронные удары ракетами и беспилотниками.

Великобритания и Франция также намерены расширить силы совместного развертывания, «переориентировав их на защиту Европы и повысив готовность к сдерживанию и противодействию любым потенциальным противникам». Важно отметить, что в состав этих сил впервые будут интегрированы космические и кибернетические технологии.

Ранее сообщалось, что Лондон расширил санкции: под ограничения попали руководители войск РХБЗ РФ.