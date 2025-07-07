Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Под ограничения также попал НИИ прикладной химии — Лондон обвиняет их в деятельности, связанной с химическим оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Британское правительство расширило санкционный список, включив в него высокопоставленных российских военных. Под ограничения попали начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Согласно опубликованному документу, их активы на территории Великобритании будут заморожены, а доступ к трастовым услугам — ограничен.

В санкционный перечень также внесли НИИ прикладной химии. Официальный Лондон утверждает, что эти структуры связаны с разработкой и применением химического оружия, что противоречит международным конвенциям. Конкретные доказательства в документе не приводятся — формулировки остаются расплывчатыми.

Это не первая волна ограничений против российских военных специалистов. Ранее западные страны уже вводили аналогичные меры против научных и оборонных учреждений РФ. В Кремле подобные обвинения традиционно называют бездоказательными, рассматривая их как элемент политического давления.

Российские политики отмечают, что новые санкции носят скорее символический характер — реальное влияние на работу войск РХБЗ они вряд ли окажут.

Ранее британский геополитический аналитик заявил, что для США очень выгодно снятие санкций с России.