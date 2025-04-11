Британия и Германия направили в адрес РФ предупреждение

Власти Великобритании и Германии направили России свое предупреждение, что страны Запада продолжат оказывать Украине поддержку. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание сослалось на заявление, которые сделали глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус и его коллега из Британии Джон Хили.

«Россия должна понять, что Украина способна продолжать сражаться и мы поддержим ее. Украина может рассчитывать на нас», — указал Писториус.

Ранее Писториус и министр обороны Украины Умеров сообщили, что создана еще одна коалиция по поддержке Киева. Сразу 11 стран согласились войти в альянс по средствам радиоэлектронной борьбы. Эти государства будут поставлять ВСУ технику РЭБ, а также готовить для них специалистов по обслуживанию. Они же станут вырабатывать политику и методы применения всех этих средств.