Украинский министр обороны заявил о создании новой коалиции для поддержки Киева
Умеров заявил о создании коалиции РЭБ в поддержку Украины
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Для поддержки Украины была создана новая коалиция, которая займется средствами радиолокационной борьбы. Об этом в запрещенной в РФ соцсети сообщил Рустем Умеров, глава украинского Министерства обороны.
По утверждению министра, новая коалиция анонсирована сегодня, 11 апреля. О ней объявил он сам вместе со своим коллегой из ФРГ Борисом Писториусом. Она создана в формате «Рамштайн». Эта коалиция, по его словам, будет заниматься радиоэлектронной борьбой.
«К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях», — указал Умеров.
Он добавил, что все эти страны будут закупать оборудование, готовить специалистов для РЭБ, а также разрабатывать доктрину и политику для лучшего применения всех средств.
Ранее сообщалось, что на Украине о своем увольнении заявил заместитель министра обороны Гаврилюк. Он сообщил, что покидает свой пост по собственному желанию. Военный находился в своей должности почти полтора года.