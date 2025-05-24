Британия начала изучать возможную связь РФ с поджогами домов Стармера

Издание Financial Times сообщило, что британские власти изучают возможную связь между поджогами домов премьер-министра Великобритании Кира Стармером, совершенными гражданами Украины, и деятельностью России. Об этом изданию сообщили источники в правительстве.

Высокопоставленные лица заявили, что британские следователи проверяют версию о том, могли ли российские агенты завербовать трех человек, обвиняемых в совершении поджогов.

В рамках расследования по данному делу были задержаны трое граждан Украины, один из которых также является гражданином Румынии. Несмотря на это, британские правоохранительные органы стремятся установить, имеется ли в произошедшем «российский след».

Официальные представители следствия пока не предоставили комментариев относительно мотивов, побудивших троих украинцев к совершению данных действий.

Ранее стала известна личность украинца, совершившего поджог дома и машины Стармера.