В Британии арестовали украинца за поджог дома и машины премьера Стармера

В Лондоне полиция сообщила о том, что 21-летний житель Украины Роман Лавринович подозревается в поджоге двух зданий и автомобиля, которые имеют отношение к премьер-министру Стармеру. Об этом сообщает BBC.

Стало известно, что задержанный предстанет перед судом в ближайшее время.

По данным полиции, 21-летнего Романа Лавриновича обвиняют в трех эпизодах, которые произошли за несколько дней: поджог авто, пожар в частном доме и по адресу, где ранее жил Стармер.

«Обвинения касаются трех инцидентов: возгорания автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожара в частном доме премьер-министра на той же улице и пожара по адресу, по которому Стармер ранее проживал, на северо-западе Лондона», — приводится в публикации британского медиа.

О причинах, побудивших гражданина Украины совершить этот поступок, пока не известно.

Ранее сообщалось, что сразу трое украинцев были задержаны, а затем и арестованы на территории Германии и Швейцарии. По мнению правоохранителей, они готовили диверсии в сфере грузовых перевозок.