Британия намерена объявить о начале 50-дневной кампании по вооружению ВСУ

Великобритания готовится объявить о старте 50-дневной кампании по масштабному вооружению Украины. Об этом сообщили сразу два авторитетных издания — The Telegraph и Bloomberg.

Отмечается, что о соответствующем решении на ближайшем заседании в формате «Рамштайн» объявит министр обороны Британии Джон Хили. На этом же заседании ожидается подписание соглашения с Германией о совместной закупке для Киева ракет для противовоздушной обороны (ПВО). По данным источников, Берлин выделит на эти цели €170 млн, что позволит усилить противовоздушную оборону Украины.

Инициатива Лондона совпадает с жесткими заявлениями президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение тех же 50 дней. США при этом рассчитывают, что основные расходы на новые поставки вооружений Украине лягут на европейских союзников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах «коалиции желающих» патрулировать небо и море Украины.