Европа создаст армию для Украины без США

После вероятного перемирия с Россией, государства, входящие в так называемую «коалицию желающих», планируют осуществлять мониторинг воздушного и морского пространства Украины. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьер-министром Киром Стармером. Видео с мероприятия размещено на YouTube.

Макрон подчеркнул, что главная задача, над которой работали министры обороны, состоит в создании союза из тридцати стран-партнеров для обеспечения контроля над воздушным и морским пространством, что должно способствовать восстановлению украинской армии.

По словам Макрона, эта инициатива является важным «стратегическим сигналом» для Москвы.

«Коалиция желающих» представляет собой объединение, состоящее более чем из 30 государств, преимущественно европейских, которые рассматривают возможность участия в миротворческой миссии на территории Украины.

Координацию в «Коалиции желающих» осуществляют Франция и Великобритания. О формировании данной коалиции премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил в начале марта 2025 года.

Кроме того, на пресс-конференции Макрон сообщил о возможности увеличения численности объединенных экспедиционных сил Франции и Великобритании до 50 тыс. человек. Эти силы, по словам представителей Елисейского дворца, уже играют значимую роль в организации «Коалиции желающих» и могут стать основой для потенциального военного контингента на Украине.

Ранее сообщалось, что Франция с Британией пригрозили направить до 50 тыс. наемников на Украину.