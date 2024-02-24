Правительство Великобритании сообщило о намерении выделить Украине новый пакет финансовой помощи. Отмечается, что он включает в себя средства на покупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на следующий год.

Такой пакет помощи оценивается в 245 миллионов фунтов (порядка 311 миллионов долларов). Информация размещена на официальном сайте правительства страны.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят 200 самонаводящихся ракет Brimstone.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели включают демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Министерство иностранных дел РФ ранее направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно отправляют на территорию Украины свои оружие и боеприпасы, однако никакой реакции не последовало. Российская сторона не раз заявляла, что поставки западного оружие Киеву мешают мирному урегулированию конфликта.

Ранее мы сообщали, что Великобритания ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.