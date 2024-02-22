Лондон приурочил новый пакет антироссийских санкций ко второй годовщине начала СВО

Великобритания ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии, приуроченный ко второй годовщин начала специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

В санкционный список добавлены 52 физических и юридических лица. В частности, в него попали гендиректор «Алросы» Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, директора проекта «Арктик СПГ 2» Олега Карпушина, а также топ-менеджеров компании «Новатэк».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон высказался в том смысле, что уж этот пакет окончательно лишит Россию возможности снабжать армию вооружением, которая якобы и без того испытывает колоссальные трудности. Это заявление выглядит странным на фоне признаний западных экспертов в превосходстве российского вооружения.

Сегодня издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится о практически нулевой эффективности западных санкций для России и их вреде для США и Европы.