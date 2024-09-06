Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet, чтобы «подлечить» украинскую ПВО

Лондон намерен отправить Украине порядка 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, следует из заявления британского Минобороны. Сообщается, что это делается для поддержки украинской ПВО, что за последнее время стала практически бессильна перед угрозой атаки с воздуха армией России.

Отмечается, что сумма военного контракта поставляемых Лондоном в ВСУ снарядов составит около 213 млн долларов.

«О пакете помощи в виде ракет Martlet для Киева официально объявит британский министр обороны Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября», — приводится в заявлении британского оборонного ведомства.

В заявлении уточняется, что первые партии ракет Martlet от Великобритании на общую сумму 300 млн фунтов стерлингов (порядка 395 миллионов долларов) прибудут на Украину уже до конца 2024 года.

Напомним, 26 августа, ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.