Британия объявила о новых мерах в отношении семьи Кадыровых

В «черный список» попала мать главы Чечни Аймани Кадырова. В соответствии с решением британских властей все ее активы на территории Соединенного Королевства подлежат немедленной заморозке. Кроме того, ей полностью запрещен въезд в страну.

В перечень физических лиц, в отношении которых также введены санкции, включены командир полка полиции спецназа МВД по Чечне им. Героя России А. А. Кадырова Замид Чалаев, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Анастасия Аккуратова и другие представители РФ.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила поддержку Украине в проведении выборов.