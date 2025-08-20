Британия предложила поддержку Украине в проведении выборов

Британская и украинская избирательные комиссии заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом в сфере организации и проведения выборов. Информацию об этом опубликовали в официальном заявлении британского избиркома.

В заявлении, в частности, приводится комментарий главы британского избиркома Виджая Рангараджана, который подчеркнул, что успешное проведение выборов, вызывающих доверие у населения, является крайне важным элементом для поддержания здоровой и свободной демократии.

Он также выразил готовность Великобритании оказать поддержку Украине в процессе подготовки к будущим выборам, которые состоятся после завершения текущего конфликта. Рангараджан отметил, что его ведомство готово поделиться своим опытом и знаниями, чтобы помочь Украине обеспечить прозрачный и демократичный избирательный процесс.

