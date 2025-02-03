Стармер: Британия планирует ввести новые санкции против энергетики РФ

Правительство Великобритании планирует работать с европейскими странами над введением новых энергетических санкций против РФ. Такое заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер. Его слова передает ТАСС.

«Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над поддержанием санкционного давления на российскую экономику», — говорится в заявлении Стармера, распространенном в преддверии его участия в неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Санкции будут в первую очередь направлены на сокращение доходов от энергоносителей и компаний, которые обеспечивают российские ракетные заводы, «чтобы сокрушить военную машину Владимира Путина», добавил Стармер. Он считает, что введение новых санкций позволит урегулировать конфликт на Украине.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании пообещал до конца поддерживать Киев.