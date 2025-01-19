Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет до конца оказывать поддержку Украине.

Данное заявление раскритиковал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

На своей странице в соцсети он написал, что слова британского премьера демонстрируют его испорченность.

В четверг, 16 января, Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.

Ранее сообщалось о том, что Маск обвинил британского премьера Стармера в подрыве выборов в США.