Коалиция по поводу обеспечения Украины дронами, в которую входит Великобритания, пообещала насытить ВСУ 30 тыс. новыми БПЛА. Данные об этом выложены на сайте британского правительства.

В коалицию, которая занимается снабжением Украины беспилотниками, входит целый ряд стран. Во главе организации стоят Великобритания и Латвия. Они же будут финансировать строительство новых дронов, им в этом помогут Нидерланды, Дания и Швеция.

«Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам», — указано в опубликованном заявлении.

БПЛА, которые предполагается к поставке Киеву, строятся по передовым технологиям, они дают возможность наносить удары как по технике, так и по укрепленным позициям.

Ранее пресса сообщала, что бизнесмен Илон Маск ищет способ сместить со своего поста британского премьер-министра Кира Стармера. Он считает, что политик угрожает не только США, он ставит под удар всю западную цивилизацию.