Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Лондон считает, что союзники по НАТО во главе с США просто обязаны рассмотреть вопрос о необходимости отправить в зону боевых действий экспедиционный корпус альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, власти Британии крайне озабочены более чем неудовлетворительным положением дел на театре военных действий на Украине.

«В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ», — отметил источник.

При этом собеседник агентства сразу подчеркнул, что идея, по сути, утопическая. С его слов, в Лондоне отлично понимают, что большинство стран НАТО вряд ли когда-либо, ну или уж сейчас точно не поддержат такие меры.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.