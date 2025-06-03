Украине так и не удалось изменить ситуацию на фронте, даже теракт в отношении российских аэродромов провалился, сообщает британское издание UnHerd.

Отмечается, что данная операция была запланирована еще более года назад и призвана была изменить траекторию войны.

Однако все оказалось иначе.

Атака российских аэропортов не дала ВСУ никаких преимуществ на фронте. Более того, в перспективе она может лишь ослабить позиции Киева как в переговорном, так и в военном плане. Кроме того, из-за нападения Киев может лишиться поддержки Вашингтона. Таким образом, Украине придется заплатить высокую цену, заключил Unherd.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания создаст новое командование для кибервойны с Россией.