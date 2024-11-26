Британия пригрозила ответом на высылку дипломата из России

Великобритания заявила, что высылка ее дипломата из РФ была произведена необоснованно и пообещала дать ответ. Об этом представитель Соединенного королевства сообщил изданию РИА Новости.

Британская сторона считает, что Россия далеко не в первый раз выдвигает против ее дипломатов подобные обвинения.

«Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом», — указал чиновник журналистам.

При этом не было сказано, какие именно действия будут предприняты в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что британского дипломата лишили в России аккредитации за заявленные ложные сведения о себе. Он при этом вел разведывательно-подрывную деятельность и угрожал безопасности страны. Нарушителю правил дали предписание в течение двух недель выехать из РФ.