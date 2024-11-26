Дипломата из Британии лишили аккредитации в России за обман при въезде

Английский дипломат, который пришел на смену высланным в августе из России сотрудникам британской разведки, работавшим в посольстве, также лишился аккредитации и обязан уехать из РФ в течение двух недель. Об этом пишет ТАСС и ссылается на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Из публикации следует, что направленный в столицу России секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, который сменил на должности прикрытия одного из шестерых высланных из РФ в августе британских разведчиков, нарушил утвержденные правила. Установлено, что иностранец преднамеренно при получении разрешения на въезд указал несоответствующую действительности информацию.

Кроме того, сотрудниками ФСБ были выявлены признаки того, что англичанин занимался разведывательно-подрывной работой, которая угрожает безопасности России. По итогу Уилкса лишили аккредитации и предписали покинуть территорию РФ в течение двух недель. Отмечается, что в ходе работы удалось обнаружить незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве.

По сведениям информационного агентства, в связи со случившимися событиями в МИД России получил вызов посол Британии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти Эстонии, которые, сославшись на финансовые неурядицы, захотели прекратить работу 13 из 38 своих посольств. Также Прибалтийская страна получила подсказку, где можно найти деньги на эти цели.