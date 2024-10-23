Великобритания использует вопрос защиты зернового коридора как оправдание для скрытой поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Черное море. Об этом сообщили в заявлении посольства России, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне.

Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти создали еще один антироссийский повод, указывая на увеличение атак на украинские порты и суда, что якобы ведет к задержкам поставок продовольствия для палестинского населения и зерна для стран глобального Юга.

Обсуждение данной темы на самом деле подтверждает участие западных стран в доставках оружия для ВСУ по черноморскому маршруту с использованием товаров третьих стран.

Это косвенно признают и британцы, знакомые с соответствующими материалами Минобороны России.

В этой связи объявления о новых расходах Лондона и его союзников на новые морские дроны и радары лишь подчеркивают, что эти боевые системы не предназначены для защиты так называемого зернового коридора.

Они используются для маскировки поставок оружия для ВСУ и продления агонии киевского режима.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ вынудили Черноморский флот РФ сменить базу.