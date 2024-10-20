Беспилотники ВСУ вынудили Черноморский флот РФ сменить базу

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин завил, что атаки с украинской стороны привели к «смене прописки» Черноморского флота РФ. Об этом бывший глава Роскосмоса рассказал в беседе с MK.ru.

По словам Дмитрия Рогозина, у флота есть большие корабли, которые являются потенциально удобной целью для ВСУ, особенно при атаках с помощью дронов. По этой причине Черноморский флот частично сменил базу, переместив важные судна.

«Если еще раз возвратится к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — заявил Рогозин.

По словам Рогозина, произошла военно-техническая революция на фоне СВО, которая улучшила многие системы. Однако пока есть над чем работать, например, над системами наведения. Преимуществом РФ сенатор назвал не только флот, но и авиацию. В качестве примеров он привел Су-25 и бомбардировщик Су-34, которыми умело управляют российские пилоты.

Ранее Рогозин заявил, что атака украинской армии на Курскую область может являться военной авантюрой Великобритании.