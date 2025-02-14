Британия снова расширила санкции: в список попал замминистра обороны РФ Фрадков

Великобритания продолжает усиливать давление на Россию, объявив о расширении антироссийского санкционного списка, в который попали директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин и заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков. Весь перечень опубликован на сайте Министерства финансов Великобритании.

Лондон объяснил свои действия вовлечением этих должностных лиц в деятельность, направленную на получение выгоды от правительства России или его поддержку. Также в сообщении подчеркивается, что действия Селина и Фрадкова «способствовали дестабилизации и подрыву территориальной целостности Украины».

Кроме того, в санкционный список Британии вошли владелец «Нерудной компании Бердяуш» Артем Чайка, завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии».

11 февраля также стало известно, что Лондон ввел санкции против шести граждан и двух организаций из России по подозрению в незаконной деятельности в киберпространстве.

Ранее издание Naval Technology сообщило, что Великобритания разрабатывает секретные морские дроны специально для Украины.