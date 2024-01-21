Британия вложит более 500 миллионов долларов в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА

Власти Великобритании намерены вложить в модернизацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Sea Viper для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) 514 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные министерства обороны страны.

Отмечается, что Лондон намерен потратить 405 миллионов фунтов стерлинга на эти цели. Указанные ЗРК используются сейчас Королевским флотом для отражения вражеских атак над Красным морем.

По информации источника, власти страны уже заключили контракт с британским подразделением концерна по производству ракетных систем MBDA. Обновленная система предполагает новые боеголовки, а также оснащение программным обеспечением, которое позволяет противостоять баллистическим ракетам.

В середине января армии США и Великобритании начали наносить удары по базам хуситов в Йемене. Власти двух государств обосновали свои действия тем, что группировка угрожает судоходству в Красном море.

Ранее мы сообщали, что цель атак по Йемену заключается в идеологии. Власти США, а именно Джо Байден считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует свое могущество, имея сильную армию, способную противодействовать различным группировкам.