Британия внесла в санкционный список «Альфастрахование» и Страховой дом ВСК

Страховой дом ВСК и компания «Альфастрахование» попали в новый список санкций, который подготовила Великобритания в отношении России. Эти данные появились на сайте британского министерства иностранных дел.

Обоснованием санкций якобы является поддержка правительства РФ. Организации получали выгоду от действий российских властей, а также оказывали им услуги в секторе, который имеет стратегическое значение.

«Альфастрахование» … Адрес: ул. Шаболовка д. 31, стр. 5 Москва… ВСК… Адрес: ул. Островная д. 4 Москва», — указано в новом списке тех организаций, в отношении которых введены санкции.

В отношении данных компаний должна быть предпринята заморозка средств на иностранных счетах, а также запрет на оказание трастовых услуг.

Ранее российский МИД призвал Лондон задуматься над последствиями эскалации украинского конфликта, а также об опасности всех призывов нанести поражение РФ. Западу напомнили, что именно на нем, в том числе и на британцах, лежит ответственность за гибель тысяч людей на Украине.