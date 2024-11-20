Лондону следует задуматься о последствиях эскалации конфликта на Украине и об опасности призывов к нанесению поражения России. Данное предупреждение опубликовано в телеграмм-канале посольства РФ в Великобритании.

Британским политикам, отмечающим «тысячу дней с начала СВО», напомнили, что ответственность за многочисленные человеческие жертвы и разрушения лежит исключительно на западных, в особенности на британских, союзниках Украины.

Российские дипломаты призвали Лондон перестать подталкивать мир к опасной черте «в угоду иллюзорным геополитическим расчетам».

Ранее политический аналитик Пылаев заявил, что Вашингтон стремится усилить украинский конфликт до прихода Трампа.