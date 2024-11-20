Россия призвала Британию задуматься о последствиях эскалации украинского конфликта
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Лондону следует задуматься о последствиях эскалации конфликта на Украине и об опасности призывов к нанесению поражения России. Данное предупреждение опубликовано в телеграмм-канале посольства РФ в Великобритании.
Британским политикам, отмечающим «тысячу дней с начала СВО», напомнили, что ответственность за многочисленные человеческие жертвы и разрушения лежит исключительно на западных, в особенности на британских, союзниках Украины.
Российские дипломаты призвали Лондон перестать подталкивать мир к опасной черте «в угоду иллюзорным геополитическим расчетам».
Ранее политический аналитик Пылаев заявил, что Вашингтон стремится усилить украинский конфликт до прихода Трампа.