Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Британия внесла начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова в санкционный список. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что против Кириллова введены санкции в связи с «поддержкой и содействием запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием».

Ограничения, которые введены против генерала-лейтенанта Лондоном, подразумевают полную заморозку активов в Великобритании в случае, если их обнаружат.

Кириллов неоднократно сообщал результаты проведенного ведомством исследования в отношении Украины и наличия на ее территории биологических лабораторий. Недавно глава ведомства заявил, что ВСУ применяли в Курской области химическое оружие, которое производилось Западом.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России.